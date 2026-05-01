Posle dve utakmice četvrtfinalne serije Evrolige koje su odigrane u španskom gradu grčki tim ima prednost 2:0, a pažnja nakon drugog meča je otišla na stvari koje su se dešavale van terena iako su ekipe odigrale fantastičnu utakmicu.

Naravno, u prvom planu je Dimitris Janakopulos, uvek kontroverzni vlasnik Panatinaikosa.

Bilo je raznih izjava i saopštenje iz Valensije, a sada se oglasila ekipa iz Atine.

"Razumemo ogorčenost Valensije zbog poraza. Međutim, nesrećan rezultat za njihov tim ne može da opravda neobjašnjive događaje..

Intervencija obezbeđenja Valensije na igračima Panatinaikosa tokom utakmice, kako ne bi ustali sa klupe da proslave koševe svog tima. Ovo se nikad ranije nije dogodilo ni u jednoj hali na planeti.

Potez uprave španskog tima da pozove policiju u svlačionicu kako bi nezakonito pritvorile Dimitrisa Janakopulosa, jer je prema izveštaju sa utakmice, navodno rekao sudijama: 'Dosudite faul! Dosudite faul!", navedeno je između ostalog u saopštenju.

