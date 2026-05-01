Slušaj vest

Kontroverznom Grku izrečena je zabrana prisustva u dvoranama na naredne tri utakmice Evrolige koje će igrati Panatinaikos, kao i novčana kazna od 10.000 evra, zbog njegovog ponašanja tokom druge utakmice plej-of serije između Valensije i "zelenih", prenosi "Eurohoops".

Kako se dalje navodi, "Evroliga će svojim akcionarima predložiti reviziju relevantnih odredbi Disciplinskog pravilnika koje se odnose na ovakvo ponašanje, uključujući jasno definisane i konkretne teške prekršaje koji mogu biti kažnjeni doživotnim zabranama za pojedince".

Podsetimo, Janakopulos je optužen da je na meču protiv Valensije prilazio zapisničkom stolu i vređao sudije.

Njegovo ponašanje je trener domaćih Pedro Martines okarakterisao kao "sramotno", na šta mu je Janakopulos odgovorio da je "lažov".

"Eurohoops" je ranije danas najavio da je Janakopulos u opasnosti da bude kažnjen nekoliko utakmica, zbog čega ne bi mogao da dolazi u "OAKA" dvoranu, što se i obistinilo.

Nije se dugo čekalo na odgovor kontroverznog gazde Panatinaikosa.

Janakopulos je zvanično saopštenje Evrolige dočekao u svojoj kancelariji, a tradicionalno je sve njegove pratioce na Instagramu "počastio" uključenjem u kojem je opleo po čelnicima najjačeg klupskog takmičenja u Evropi, a usput potkačio i najvećeg rivala Olimpijakos.

"Vi ste gomila jeb***h seronja. Znate zašto? Zato što nemate hrabrosti da budete ono što želite da budete. Potrebni su vam ljudi poput mene. Upravo su me obavestili da me je Evroliga kaznila sa tri utakmice. Ne mogu da idem u halu zato što sam stao iza klupe svog tima i tražio faul. Vau", počeo je Janakopulos u obraćanju svojim pratiocima na društvenim mrežama i dodao:

"Ne mogu da idem na utakmicu protiv Valensije. A ako pobedimo, neću moći da idem ni na Fajnal for. Ali naravno, znao sam to još jutros. Pročitao sam na svim grčkim sajtovima, koji su veoma bliski ‘crvenima’. Znate ono: ‘Izvinite, ali ja sam ovde’? Znate li šta to znači. Koliko me se plašite? Potrebni su vam ljudi poput mene da biste mogli da uperite prstom u nekoga i kažete da je on loš momak. Pa, šta vas to čini? Dobrim? Niste dobri. Samo znate kako da se sakrijete. Sakrijte se iza svojih maski".

U dahu je nastavio...

"Hej, hej Kendrik (Nan), (Najdžel) Hejs, Kostas (Slukas), Huančo (Ernangomez), Džedi Osman, Generale (Ataman), (Nikos) Roga, Matijas (Lesor... Ko će mi doneti pehar u vožnji posle osvajanja titule", pitao je Janakopulos.

1/12 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport