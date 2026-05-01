Slušaj vest

Košarkaši Reala savladali su Hapoel rezultatom 102:75 u drugoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Real je tako poveo sa 2:0 u seriji i na korak je od plasmana na F4 u Atini. 

Treći meč igra se u utorak u Sofiji, a formalni domaćin biće Hapoel.

Hapoel se dobro držao u prvom poluvremenu koje je rešio u svoju korist rezultatom 40:42.

Međutim Real je u trećoj deonici dodao gas i posle 30 minuta imao +11, 73:62.

U poslednjoj četvrtini, Real je potpuno razbio Hapoel i priuštio svojim navijačima pravu egzibiciju.

Real je drugo poluvreme dobio sa čak 29 poena razlike.

Kampaco je bio najefikasniji na meču sa 23 poena. Kod gostiju bolji od ostalih Oturu sa 19 poena.

