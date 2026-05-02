Košarkaš Reala Fakundo Kampaco najkorisniji je igrač drugih utakmica plej-ofa Evrolige.

Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Kampaco  je predvodio Real ka ubedljivoj pobedi (102:75) kod kuće nad Hapoelom posle koje "kraljevski klub" vodi 2:0 u seriji i na korak je od plasmana na Fajnal for u Atini.

Argentinac je postigao 23 poena (5/5 dvojke, 4/7 trojke, 1/1 slobodna bacanja), imao je šest asistencija, tri skoka i dve ukradene lopte, za ukupan indeks korisnosti 30.

