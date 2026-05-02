Košarkaši Hapoela izgubili su i u drugom meču u Madridu od Reala u okviru plej-ofa Evrolige. Trener tima iz Tel Aviva Dimitris Itudis je posle meča istakao da je treća deonica bila ključna za poraz u drugom meču.

"Čestitke Real Madridu. Što se tiče nas – dva potpuno drugačija tima u prvom i drugom poluvremenu. U prvom smo bili veoma pribrani i fokusirani na plan igre, kakav god on da je bio. Naravno, promenili smo puno taktičkih stvari. Ipak, bili smo pribrani i kada je Real Madrid poveo uspeli smo da uzvratimo u veoma neizvesnoj utakmici.

"Treća četvrtina nas je mnogo koštala. Rezultat je bio 33:20 i druga postava Real Madrida je od toga postigla čak 16 poena. Igrači sa klupe su im bili veoma značajni jer su puno pritiskali naše kreatore. Nismo mogli da izdržimo ni napadački, ni defanzivno. Zasluženo su pobedili”, rekao je Itudis.

Koliko šansi sada ima Hapoel koji u seriji zaostaje sa 2-0?

“Dokazali smo u mnogo slučajeva da možemo da se takmičimo. Ovde smo da se takmičimo i moramo da 20 minuta dobre košarke produžimo na 40 minuta. Imamo još puno šansi. Želimo da se takmičimo i da pokušamo da pobedimo. Ne želimo da budemo počišćeni".

Šta je razlika između Real Madrida i Hapoel Tel Aviva?

“Rekao sam tačno ono što se desilo u trećoj i četvrtoj četvrtini. Puno su nas pritiskali, sprečavali naša dodavanja i iskreirali puno dorbih šuteva. Iskoristili su to što nam je falila pribranost i konstantnost u onome što smo želeli da uradimo. Oni su dobri igrači i imaju puno iskustva. Iskoristili su tu prednost u veličini i iskustvu. Već sam pričao o tome.”

Posle 0-2 u seriji, vratio se samo Real Madrid protiv Partizana u plej-ofu pre tri godine.

“Ne mogu sada da opišem šta treba da uradimo, očigledno. Moramo da produžimo 20 minuta na više takmičarskih minuta. Ako želite da pobedite Real Madrid, nije dovoljno da igrate 20, 15, 18 ili 25 minuta. Druga postava im je donela velike minute i moramo da budemo spremni na to i odgovorimo na njihovu fizikalnost".

"Dolazimo iz drugačije situacije, ali ne želim to da koristim kao izgovor. Drugačije je imati ovo iskustvo i biti Real Madrid sa 11 trofeja Evrolige i stotine drugih pehara. Igraju kod kuće i imaju svoje navijače, a mi se selimo stalno. Nije to izgovor, ali dolazimo iz drugačijih situacija. Moramo da analiziramo utakmicu i da budemo pribrani u više minuta”, zaključio je Itudis.

Treći meč serije je zakazan za 5. maj, a tada će u Bugarskoj domaćin biti Hapoel Tel Aviv.