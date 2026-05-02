Košarkaši Hapoel Tel Aviv doživeli su težak poraz u Madridu, gde je domaći tim slavio ubedljivo 102:75, ali u izraelskom klubu nema mesta panici – naprotiv, poruke iz svlačionice jasno ukazuju na to da izraelski tim čvrsto veruje u preokret.

Tim koji sa klupe predvodi Dimitris Itoudis već je fokusiran na naredne mečeve, koji će biti odigrani na njihovom „domaćem“ terenu. Uprkos visokom porazu, strateg Hapoela poslao je jasnu i optimističnu poruku igračima – cilj je da se serija vrati u Madrid i izbori majstorica.

Prema informacijama izraelskih medija, atmosfera unutar ekipe i dalje je stabilna, a dodatni vetar u leđa stigao je i iz uprave. Čelnici kluba razgovarali su sa igračima i stručnim štabom, naglasivši da veruju u povratak i da je plasman i dalje dostižan.

Podrška neće izostati ni sa tribina. Ekipa iz Tel Aviva putuje ka Bugarskoj, gde će igrati pred svojim navijačima – očekuje se dolazak oko 200 pristalica iz Izraela, dok bi im se u hali u Botevgradu moglo pridružiti i nekoliko stotina lokalnih ljubitelja košarke.

Pred Hapoelom su sada dva ključna susreta u kojima će pokušati da preokrenu tok serije i ispune najavu iz svlačionice – da se borba ponovo vrati u špansku prestonicu.