Četiri tima vode sa 2:0 i nalaze se na korak od F4.
ISPISANA ISTORIJA EVROLIGE! Ovo se nikada ranije nije dogodilo!
Prvi put u istoriji elitnog takmičenja u sve četiri serije jedan tim ima vođstvo od 2:0 posle prvih mečeva.
Olimpijakos je dva puta slavio protiv Monaka, Fener je opravdao ulogu favorita protiv Žalgirisa, dok je Real poveo sa 2:0 protiv Hapoela.
Rezultat je identičan i u seriji Valensije i Panatinaikosa, samo što je grčki tim oba trijumfa zabeležio na gostovanju u Španiji.
Dakle, četiri tima vode sa 2:0 i nalaze se na korak od Fajnal-fora, što se prvi put desilo od kada se četvrtfinale igra na tri dobijena utakmice.
