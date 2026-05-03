Nakon novih tenzija u elitnom evropskom takmičenju, trener Panatinaikosa Ergin Ataman javno je stao u zaštitu vlasnika kluba Dimitrisa Janakopulosa, u trenutku kada se sve češće govori o mogućim strožim kaznama, pa čak i doživotnim sankcijama zbog njegovih ispada.

U evropskoj košarci već duže vreme traje rasprava oko ponašanja čelnika atinskog kluba, a Evroliga razmatra dodatne mere kako bi se smanjile tenzije i incidenti van parketa. Ipak, Ataman smatra da se u javnosti stvara pogrešna slika o njemu.

Turski stručnjak je u svom obraćanju naglasio da Janakopulos, prema njegovom mišljenju, samo otvoreno izražava nezadovoljstvo odlukama sudija i da to radi direktno, bez skrivenih poruka ili diplomatskih zaobilaznica.

"Imam veliko poštovanje prema ljudima koji pokazuju emocije i govore direktno. On se samo žalio na sudijske odluke, i to je jasno navedeno u zvaničnim izveštajima“, poručio je Ataman, dodajući da niko nema pravo da komentariše lične stvari porodice vlasnika kluba.

"Niko, pa ni moje kolege protivnici, nemaju pravo da govore o predsedniku i njegovoj porodici koji žrtvuju svoje živote za košarku".

On je takođe postavio pitanje da li jedan klub, bez obzira na okolnosti, zaslužuje da bude domaćin završnog turnira Evrolige, ističući da se ne sme zaboraviti doprinos i ulaganje ljudi koji stoje iza projekta.

„Budite hrabri, budite pošteni“, zaključio je trener atinskog tima.

Na terenu, PAO ima odličan rezultat u četvrtfinalnoj seriji, gde je upisao dve pobede i nalazi se na korak od plasmana na završni turnir. Za prolazak na Final Four potrebna im je još jedna pobeda.