Bivši košarkaš KK Partizan, Ife Lundberg, blizu je dogovora sa Makabijem, prenose izraelski mediji.

Danski reprezentativac je u redove izraelskog velikana stigao pre nekoliko meseci, nakon neuspešne epizode u Beogradu, a vrlo brzo je uspeo da se nametne i opravda očekivanja. Njegove partije tokom sezone ocenjene su kao stabilne i korisne za tim, zbog čega je klub odlučio da reaguje i pokuša da ga zadrži na duže staze.

Ife Lundberg

Veliku ulogu u celoj priči ima i trener Oded Kataš, koji visoko ceni Lundbergove kvalitete i vidi ga kao važan deo rostera u narednom periodu. Upravo zbog toga, Makabi je spremio i poboljšanu ponudu u odnosu na ranije planove.

Prema dostupnim informacijama, pregovori još traju, a glavna razlika između dve strane odnosi se na finansijske detalje. Ipak, očekuje se da kompromis bude pronađen, pošto postoji obostrana želja za nastavkom saradnje.

Navodno, na stolu je višegodišnji ugovor vredan oko 1,2 miliona dolara po sezoni, što jasno pokazuje koliko Makabi želi da zadrži iskusnog beka u svojim redovima.

I pored problema sa povredom tokom sezone, u klubu vlada zadovoljstvo njegovim doprinosom. Cilj uprave je da zadrži okosnicu tima koja je imala zapažen finiš u Evroligi, kako bi spremnije dočekala narednu sezonu i nove izazove na evropskoj sceni.