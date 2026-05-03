Vil Klajburn ima srčane probleme i van je tima Barselone. Klub je potvrdio da je situacija pod kontrolom i da mu je potrebno lečenje.
HITNO! Vil Klajburn ima srčane probleme, Barselona se odmah oglasila!
Košarkaš BarseloneVil Klajburn nalazi se van tima zbog problema sa srcem, potvrdio je katalonski klub.
Klajburn je "otpao" za meč protiv Gran Kanarije zbog zdravstvenog problema sa srcem.
Ovo je treći takav slučaj za nekog igrača Barse ove sezone, posle Toka Šengelije i Tomaša Satoranskog.
Klub je potvrdio da je Klajburnova situacija pod kontrolom i da mu je potrebno lečenje i kontinuirano medicinsko praćenje.
Očekuje se da će odsustvovati oko četiri sedmice, u zavisnosti od rezultata testova.
