Košarkaši Monaka Alfa Dijalo i Danijel Tajs propustiće zbog povreda treći meč četvrtfinala plej-ofa Evrolige protiv Olimpijakosa, saopšteno je danas.

Dijalo ima problema sa povredom prepone, dok je iskusni centar Danijel Tajs povredio prst - navodi se u saopštenju kluba.

Dijalo je na prva dva duela protiv Olimpijakosa prosečno beležio 12,5 poena i četiri skoka. Tajs je u prvoj utakmici zabeležio šest poena i šest uhvaćenih lopti, dok je na drugom meču zbog povrede igrao nešto više od dva minuta.

Podsetimo, košarkaši Olimpijakosa vode 2:0 u četvrtfinalnoj seriji protiv Monaka, koja se igra do tri pobede.

Treći meč je na programu je u utorak od 19.45 časova u Monte Karlu.