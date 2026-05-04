Desetkovani Monako dočekuje favorizovani Olimpijakos.
KATASTROFA ZA MONAKO! Tim iz Kneževine bez dva važna igrača dočekuje Olimpijakos!
Košarkaši Monaka Alfa Dijalo i Danijel Tajs propustiće zbog povreda treći meč četvrtfinala plej-ofa Evrolige protiv Olimpijakosa, saopšteno je danas.
Dijalo ima problema sa povredom prepone, dok je iskusni centar Danijel Tajs povredio prst - navodi se u saopštenju kluba.
Dijalo je na prva dva duela protiv Olimpijakosa prosečno beležio 12,5 poena i četiri skoka. Tajs je u prvoj utakmici zabeležio šest poena i šest uhvaćenih lopti, dok je na drugom meču zbog povrede igrao nešto više od dva minuta.
Podsetimo, košarkaši Olimpijakosa vode 2:0 u četvrtfinalnoj seriji protiv Monaka, koja se igra do tri pobede.
Treći meč je na programu je u utorak od 19.45 časova u Monte Karlu.
