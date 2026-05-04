Monako će u nastavku serije imati značajno skraćenu rotaciju, a trener Sergej Gladir potvrdio je da Dijaloa očekuje pauza.

"Alfa Dijalo je van tima narednih nekoliko nedelja, ali ne znam tačno koliko dugo", rekao je Gladir posle pobede Monaka u francuskom prvenstvu, prenosi "Basket Europe".

Dodatni problem za francuski tim predstavlja i status Danijela Tajsa, koji je u drugoj utakmici doživeo dislokaciju prsta.

"Za Tajsa čekamo dodatno mišljenje lekara kako bismo videli da li će moći da igra u utorak", dodao je trener Monaka.

Van stroja će ostati i Nikola Mirotić, koji se još uvek oporavlja od povrede.

Monako trenutno gubi 2:0 u seriji protiv Olimpijakosa, a treći meč, koji "kneževi" moraju da dobiju igra se u utorak od 19:45.