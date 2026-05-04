Posle teške sezone, pune uspona i padova, pred Crvenom zvezdom i Partizanom je novo transfer leto u kome će pokušati da dodatno pojačaju svoje redove, a u nadi da se konačno dugo čekani plej-of Evrolige - za početak navijačkih ambicija...

Mnoga evroligaška imena se vezuju za večite rivale, a novo među njima je bek šuter Virtusa iz Bolonje, Met Morgan.

Foto galerija iz Bolonje

Naime, prema informacijama italijanskog novinara Jakopa De Santisa, Zvezda pomno prati situaciju oko Morgana, u nadi da bi na leto mogli i da ga dovedu na Mali Kalemegdan, prenosi "Telesport".

Komentarišući dešavanja oko crno-belih iz Bolonje, De Santis je u svom članku pomenuo i da je Crvena zvezda među klubovima koji razmatraju Morgana.

Morgan je ove sezone u Evroligi ostvario učinak od 13,5 poena po meču, 2,2 asistencije i 1,1 skoka u dresu Virtusa koji je ponovo ostao kratak u borbi za plej-in.

