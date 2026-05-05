U prvom meču dana sastaju se Hapoel i Real Madrid (18.00), a "kraljevski klub" u ovaj duel ulazi sa velikom prednošću od 2-0 u seriji.

Ipak, Madriđani su već na startu prve utakmice ostali bez jednog od ključnih igrača, Edija Tavareša, koji zbog povrede neće biti u sastavu ni večeras.

Od 19.45 Monako dočekuje Olimpijakos u meču koji može odlučiti sudbinu serije. Grčki velikan je takođe bio siguran na svom parketu i vodi 2-0.

Francuski tim je bukvalno desetkovan – još pre početka serije ostali su bez Nikole Mirotića, zatim se u drugom meču povredio Daniel Tajs, a kao da to nije bilo dovoljno, pred večerašnji duel otpao je i Alfa Dijalo.

Jasno je da Monako ulazi u možda i najvažniji meč sezone ozbiljno oslabljen, dok Olimpijakos ima šansu da iskoristi situaciju i završi posao.