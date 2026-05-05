Slušaj vest

Crvena zvezda ozbiljno je krenula po novo pojačanje na poziciji plejmejkera - reč je o košarkašu Hapoela Krisu Džonsu!

Kako prenose izraelski mediji, crveno-beli su Amerikancu ponudili čak 1,5 miliona dolara po sezoni, a pregovori su navodno već u poodmakloj fazi! Iako dužina ugovora za sada nije poznata, jasno je da Zvezda neće štedeti novac za dovođenje novog plejmejkera.

Zanimljivo, Džons je prethodno odbio ponudu Hapoel Tel Aviva, koji mu je nudio dvogodišnji ugovor vredan 1,2 miliona dolara po sezoni. Ipak, ta cifra očigledno nije zadovoljila njegove apetite, što je Zvezda odlučila da iskoristi!

Razlog za ovakav potez leži u gotovo izvesnom odlasku Kodi Milera Mekintajera, koji je na pragu transfera u Olimpijakos. Upravo zato u Beogradu žele da brzo reaguju i pronađu adekvatnu zamenu.

1/6 Vidi galeriju Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prema navodima novinara Tomera Givatija, razgovori između dve strane traju već neko vreme, a klub sa Malog Kalemegdana vidi Džonsa kao idealno rešenje za novu sezonu.

Američki plejmejker iza sebe ima solidnu sezonu, u kojoj je prosečno beležio 9,8 poena, 4,2 asistencije i dva skoka za oko 20 minuta na parketu.

Sada ostaje pitanje – da li će ova ponuda biti dovoljna da Džons kaže "da" i obuče crveno-beli dres? Jedno je sigurno – Zvezda je povukla ozbiljan potez i poslala jasnu poruku konkurenciji!