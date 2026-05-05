Evroliga je organizovala veliki i veoma važan sastanak, a poziv je uputila klubovima koji su učesnici, ali bez stalne, takozvane A licence ovog takmičenja.

Među takvim timovima su i srpski predstavnici.

Partizan i Crvena zvezda su bili deo sastanka na kojem su licence bila glavna tema razgovora.

Kako prenosi "Mozzart sport", licence u narednom periodu neće postojati pod tim imenom.

Klubovi će se transformisati u franšize i tako postati deo vlasničke strukture, a na sastanku je potvrđena važna vest za navijače večitih rivala: Partizan i Crvena zvezda će biti deo pregovora za ulazak u vlasničku strukturu Evrolige.

Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prvo će Evroliga pregovarati sa trenutnim vlasnicima A licence kojih ima 10, a nakon toga na red dolaze ostali timovi. Nakon svih pregovora, klubovi koji budu postali franšize imaće značajno veće prihode, ali i moć odlučivanja.

Evroliga planira da napravi ligu od 24 ekipe podeljene u dve konferencije.

Na prethodnom sastanku je dogovorena velika promena finansijskog sistema, a prema novom modelu klubovi sa licencom će zadržati 65 odsto prihoda od TV prava, a preostalih 35 odsto će biti podeljeno svim licenciranim timovima.

Iz komercijalnog fonda, 75 odsto će se raspodeliti svim učesnicima na osnovu rezultata i angažovanja navijača, dok će preostalih 25 odsto biti ravnomerno podeljeno među licenciranim klubovima.

Kurir sport/Mozzart sport

