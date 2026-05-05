Bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos bi uskoro mogao da dobije novi evroligaški angažman.
TRAŽEN
SFEROPULOS BLIZU POVRATKA U EVROLIGU! Nije radio ništa otkad je dobio otkaz u Zvezdi!
Grčki trener koji je na početku sezone smenjen sa pozicije trenera u Crvenoj zvezdi od tada nije imao posao, a čini se da je blizu novog izazova.
Kako prenosi košarkaški portal "Eurohoops", za Janisa Sferopulosa je zainteresovan Efes.
Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport
Čelni ljudi ovog kluba nisu zadovoljni učinkom od 12 pobeda i 26 poraza i pretposlednjim, 19. mestom u Evroligi. Tim je na startu sezone vodio Igor Kokoškov, a potom ga preuzeo Pablo Laso.
Nijedan ni drugi nisu uspeli da ispune očekivanja.
Kako prenosi pomenuti izvor, konkurent Sferopulosu je Vasilis Spanulis, trener Monaka.
