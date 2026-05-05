Grčki trener koji je na početku sezone smenjen sa pozicije trenera u Crvenoj zvezdi od tada nije imao posao, a čini se da je blizu novog izazova.

Kako prenosi košarkaški portal "Eurohoops", za Janisa Sferopulosa je zainteresovan Efes.

Janis Sferopulos

Čelni ljudi ovog kluba nisu zadovoljni učinkom od 12 pobeda i 26 poraza i pretposlednjim, 19. mestom u Evroligi. Tim je na startu sezone vodio Igor Kokoškov, a potom ga preuzeo Pablo Laso.

Nijedan ni drugi nisu uspeli da ispune očekivanja.

Kako prenosi pomenuti izvor, konkurent Sferopulosu je Vasilis Spanulis, trener Monaka.

