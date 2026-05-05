Slušaj vest

Čelnici Partizana i Crvene zvezde borave poslednjih dana u Barseloni na sastanku Evrolige, gde je jedna od tema dobijanje stalnih licenci.

I, kako prenosi Mozzart sport, večiti rivali su na dobrom putu da postanu vlasnici ovog takmičenja, odnosno da dobiju dugoročne licence.

1/10 Vidi galeriju Večiti derbi ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pre završnih pregovora sa srpskim klubovima, čelnici Evrolige će obaviti razgovore sa klubovima koji već poseduju "A" licence, njih deset.

Potom slede razgovori sa Partizan i Crvenom zvezdom, a ideja je da se klubovi transformišu u franšize, čime bi postali deo vlasničke strukture, što znači da će imati daleko veće prihode i moć odlučivanja.

Španska Marka je još početkom marta navela je da bi cena franšize mogla da se kreće između 40 i 75 miliona evra, dok je Encestando procenio nešto viši raspon - od 45 do 80 miliona. Ono što je izvesno jeste da će uslovi biti identični za sve zainteresovane klubove, uključujući i dva predstavnika iz Srbije.

Sve nadedeno je u službi plana Evrolige, po kojem bi u takmičenju učestvovala 24 kluba, podeljena u dve konferencije.

Na prethodnom sastanku Evrolige dogovorena je velika promena finansijskog sistema. Po novom modelu, klubovi sa licencom zadržaće 65 odsto prihoda od lokalnih TV prava, dok će se 35 procenata deliti ravnomerno među svim licenciranim timovima. Iz komercijalnog fonda, 75 odsto će se raspodeliti svim učesnicima na osnovu rezultata i angažovanja navijača, dok će preostalih 25 odsto biti ravnomerno podeljeno među licenciranim klubovima.