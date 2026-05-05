Žalgiris iz Kaunasa je saopštio, da je Paulius Motiejunas, doskorašnji izvršni direktor Evrolige, ponovo je deo vlasničke strukture "zelene šume".

Podsećanja radi, kada je Motiejunas preuzeo čelnu poziciju u Evroligi, odrekao se svojih akcija u Žalgirisu kako bi izbegao potencijalni sukob interesa. Tada su one prenete na predsednika kluba Paulijusa Jankunasa.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Nakon što je napustio funkciju u Evroligi, aktivirana je opcija iz ugovora o kupoprodaji akcija, pa je Motiejunas ponovo postao vlasnik svog ranijeg udela. Prema zvaničnim podacima, sada poseduje 55 odsto akcija Žalgirisa, dok preostalih 45 procenata pripada kompaniji Tesonet.

Iz kluba ističu da ove promene nemaju uticaj na svakodnevno funkcionisanje organizacije. Jankunas ostaje na mestu predsednika, dok sportski sektor i dalje vodi direktor Gediminas Navickas. Motiejunas će, kako je navedeno, nastaviti rad u ulozi direktora Žalgiris grupe.

