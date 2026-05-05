Ekipa Dubaija uveliko kroji tim za narednu takmičarsku godinu, a najzvučnije pojačanje stiže direktno iz Kneževine.

Reč je o Džeronu Blosomgejmu, koji nakon četiri uspešne sezone napušta Monako kako bi potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz Emirata.

Blosomgejm je ove sezone bio jedan od oslonaca igre Monaka, gde je prosečno beležio 9,6 poena i 4,3 skoka po utakmici, uz značajnu minutažu od 24 minuta na terenu. Njegov odlazak dolazi u trenutku kada se Monako bori za opstanak u Evroligi; nakon što su se preko plej-ina domogli četvrtfinala, trenutno gube 2:0 u seriji i predstoji im odlučujući meč na domaćem terenu za ostanak u trci za Fajnal-for.

Pored američkog košarkaša, Dubai je dogovorio još jedan važan transfer. Redove ovog tima pojačaće i Mamadu Dijakite, koji u Emirate stiže iz španske Baskonije, čime klub jasno potvrđuje visoke ambicije za predstojeću sezonu.

