Nikako da se skrasi...
problemi
OD ZVEZDE U USPONU I PARTIZANA, DO POTPUNOG PADA: Sunovrat Jama Madara...
Izraelski plejmejker Jam Madar nalazi se pred odlaskom iz Hapoela iz Tel Aviva.
Bivši igrač Partizana i dobitnik nagrade "zvezda u usponu" za sezonu 2022/2023, tako je ponovo postao višak...
Jam Madar Foto: Starsport, Borislav Troshev / AFP / Profimedia, Starsport©
Nije se snašao u Fenerbahčeu posle burno odlaska iz Partizana, a zatim je njegov sunovrat nastavljen i u Bajernu, odnosnu Hapoelu.
U Evroligi je upisao svega 15 nastupa, dok je u plej-of seriji protiv Real Madrid dobio skromnu minutažu – na parketu je proveo manje od pet minuta u jednoj utakmici, dok u drugoj nije imao značajniji doprinos.
Prema navodima izraelskih medija, interesovanje za njegov povratak pokazao je Hapoel Jerusalem, klub u kojem je ranije već nastupao.
