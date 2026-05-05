Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa lako su u tri utakmice eliminisali Monako u plej-of seriji Evrolige.

Olimpijakos će tako nastupiti na petom vezanom fajnal-foru, a trener Pirejaca Jorgos Barcokas rekao je da idu u Atini po ono što i zaslužuju - trofej šampiona Evrope:

1/9 Vidi galeriju Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zaslužujete sve zasluge. Imali smo sjajnu regularnu sezonu, završili kao prvi, a sada smo kroz plej-of stigli do našeg glavnog cilja – Fajnal-fora. Od srca vam čestitam! Vlasnicima, vama igračima, stručnom štabu – ovo je veliki uspeh, nemojte ništa da potcenite, hajde da uzmemo ono što zaslužujemo. Čestitam - rekao je Barcokas.

Podsetimo, F4 će biti održan u OAKA dvorani, a ukoliko Panatinaikos savlada u sredu Valensiju, u potencijalnom finalu Evrolige nas može očekivati veliki grčki derbi.

BONUS VIDEO: