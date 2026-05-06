Na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako se delegacija Reala odjavljuje iz hotela pre same utakmice, što je izazvalo burnu reakciju prvog čoveka izraelskog kluba.

"Odjaviti se iz hotela pre utakmice protiv Hapoela nije baš pametan potez", poručio je Janaj uz objavu, jasno aludirajući na potcenjivanje rivala.

Real je nakon dve pobede u Madridu (2-0 u seriji) delovao sigurno i mnogi očekivali da će u trećem meču završiti posao, ali je usledio hladan tuš u Botevgradu.

Tim iz Tel Aviva odigrao je hrabro i slavio 76:69, čime je smanjio rezultat u seriji na 2:1 i vratio neizvesnost.

Janajeva prozivka dodatno je podigla tenzije pred nastavak serije, a poruka je jasna - u plej-ofu nema mesta opuštanju.