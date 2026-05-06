Rutinske pobede u obe utakmice u Madridu stvorile su osećaj u Real Madridu da će lako pobediti Hapoel i na gostovanju u Bugarskoj pa su se još pre trećeg duela prvotimci i stručni štab kraljevskog kluba odjavili iz hotela, što im se žestoko obilo o glavu.

Izabranici Dimitrisa Itudisa su na krilima raspoloženih Ilajdže Brajanta i Krisa Džonsa, uz vrhunsku defanzivnu partiju Keslera Edvardsa nadirali indisponirani Real pa imaju priliku da sutra uveče izbore majstoricu.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, prvi meč plej-of serije Evrolige

Hapoelova pobeda u Botevgradu dobila je "treće poluvreme" kada se vlasnik ovog kluba Ofer Janaj oglasio na popularnoj društvenoj mreži "X", podelivši fotografiju Realovih prvotimaca kako se pre meča odjavljuju na recepciji hotela.

"Odjava pre utakmice nije dobra ideja kada igrate protiv Hapoela", napisao je Janaj uz priloženu fotografiju.

Podsetimo, četvrti meč na programu je sutra od 20 sati u istoj dvorani posle koje će biti poznato da li će Real izboriti vizu za Atinu ili se serija vraća u Madrid.

Ipak, španski mediji prenose da je ovaj tvit Janaja samo još jedan plod manipulacije jer je u košarkaškom svetu uobičajena praksa da se prilikom vođstva od 2:0 ekspedicija odjavi kako se za slučaj pobede ne bi vraćala u hotel.

Kome više verujete? Janaju ili zdravom razumu...

