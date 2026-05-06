Povreda Edija Tavaresa u prvom meču četvrtfinale serije Evrolige između Real Madrida i Hapoela značajno je poremetila planove Serđa Skariola, koji je posle večerašnjeg poraza u Bugarskoj potvrdio da se stasiti centar neće vraćati do kraja serije.

Povredio se Edi Tavares

Za razliku od madridskih duela, njegov izostatak se osetio u meču u Botevgradu pa je Hapoel smanjio u seriji na 2:1, a Skariolo na konferenciji za medije potvrdio loše vesti.

Skariolo je pokušao da sa Aleksom Lenom nadoknadi Tavaresov izostanak, ali je bilo očigledno da je košarkaš poreklom sa Zelenortskih ostrva nezamenljiv na centarskoj liniji u kraljevskom klubu.

Real ima priliku da u četvrtak uveče izbori odlazak na Fajnal-for, a dve nedelje do puta u Atinu mogle bi se ispostaviti dovoljne da se situacija sa Tavaresom poboljša.

