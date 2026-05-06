Nastavlja se talas odlazaka koji ozbiljno potresa Monako - po završetku sezone klub će napustiti jedan od najboljih igrača tima, Francuz Eli Okobo.

Okobo će po svemu sudeći pojačati Dubai!

Okobo je prethodne četiri sezone bio važan šraf Monaka, a ovu je završio u vrhunskoj formi – beležio je preko 11 poena i gotovo pet asistencija u Evroligi, dok je u domaćem prvenstvu bio još ubojitiji sa prosekom od 17 poena.

Već je potvrđeno da je Jaron Blossomgame digao sidro i seli se u ambiciozni projekat iz Emirata, koji očigledno ne štedi kada je u pitanju sklapanje moćnog rostera.

Klub iz Dubaija sprema ozbiljan napad na vrh i plej-of naredne sezone, a dolasci velikih imena jasno pokazuju da imaju ogromne ambicije.

Dok Dubai jača, Monako se suočava sa surovom realnošću – odlazak ključnih igrača mogao bi da ostavi ozbiljne posledice i potpuno promeni sliku tima za narednu sezonu.