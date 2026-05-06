Borba za plasman na Final four Evrolige ulazi u ključnu fazu, a večerašnji program donosi dve izuzetno važne utakmice u kojima će timovi morati da se nose ne samo sa pritiskom, već i sa kadrovskim problemima.

Žalgiris – Fenerbahče (19.00)

Žalgiris Kaunas dočekuje duel sa punim rosterom i to bi mogla da bude njihova velika šansa protiv favorizovanog Fenerbahčea. Turski tim stiže oslabljen u Litvaniju, pošto neće moći da računa na Žilsona Banga, što bi moglo da poremeti rotaciju pod košem.

Panatinaikos – Valensija (20.15)

Panatinaikos ni večeras neće moći da računa svog lidera Kostasa Sloukasa, što je daleko najteži izostanak među svim timovima večeras. Ipak, “zeleni” su već pokazali karakter – bez njega su uspeli da naprave dva brejka i sada su na korak od završetka posla.