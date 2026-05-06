Oba dramatičan duela u Španiji pripali su Panatinaikosu koji ima veliku prednost u seriji.

1/6 Vidi galeriju Valensija - Panatinaikos drugi meč plej-of serije Evrolige

Iz španskog kluba stigle su primedbe na ponašanje vlasnika grčkog velikana Dimitrisa Janakopulosa. Međutim, odgovor iz atinskog tabora nije izostao – izneli su niz zamerki na račun domaćina, uključujući ponašanje publike i obezbeđenja, uz tvrdnje da je policija bila raspoređena ispred svlačionice Panatinaikosa sa namerom da reaguje protiv članova njihove delegacije.

Disciplinski organi Evrolige brzo su reagovali – Janakopulos je sankcionisan zabranom prisustva na tri utakmice. Ta odluka može imati dodatnu težinu ukoliko Panatinaikos završi seriju u tri meča, jer bi prvi čovek kluba u tom slučaju propustio i završni turnir.

Podsetimo, Fajnal-for bi trebalo da bude održan u OAKA Areni, dvorani koja je domaći teren Panatinaikosa. Međutim, iz kluba su već pripremili posebnu atmosferu – navijače očekuju transparenti sa likom Janakopulosa, kao vid podrške suspendovanom čelniku na trećem meču četvrtfinale serije protiv Valensije.

Organizatori su preduzeli i dodatne mere bezbednosti, pa je klupa Valensije zaštićena pleksiglasom, kako bi se sprečili eventualni incidenti i ubacivanje predmeta sa tribina.