Slušaj vest

Košarkaši Žalgirisa savladali su Fenerbahče sa u trećoj utakmici plej-ofa Evrolige i smanjili ukupan rezultat na 2:1.

Fenerbahče - Žalgiris Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Imaće turski predstavnik i drugu meč loptu u Litvaniji, ali će sada sledeći duel definitivno dočekati u mnogo drugačijem raspoloženju, s obzirom da je mogao uveliko da overi plasman na F4.

Odigrali su odlično prvo poluvreme izabranici Šarunasa Jasikevičusa, gde su u jednom periodu druge četvrtine imali maksimalnih +19, ali se trgao Žalgiris i uspeo je do kraja druge deonice da dođe na -7.

Vraćao se Žalgiris, ali iskusni tim Fenerbahčea nikako nije dozvoljavao domaćinu da izjednači ili preokrene.

Domaćin je poslednji nalet imao sredinom poslednjeg kvartala. Rajt je pogodio flouter i konačno Žalgirisu doneo izjednačenje (70:70) na četiri minuta pre kraja utakmice. 

To je zapalilo celu dvoranu i Žalgiris je uspeo da povede i na kraju zabeleži važnu pobedu.

Najzaslužniji za to je fenomenalni Ažuplas Tubelis koji je ubacio čak 26 poena osvajaču Evrolige, a pratio ga je Najdžel Vilijams-Gos sa 18.

Kod Fenera bolji od ostalih Vejd Boldvin sa 16 i Tejlen Horton-Taker koji je ubacio poen manje.

Četvrti meč na programu je u petak od 19 časova takođe u Kaunasu.

Ne propustiteEvroligaNASTAVLJAJU SE BITKE ZA F4 EVROLIGE: PAO bez iskusnog lidera dočekuje Valensiju!
Kostas Slukas
EvroligaEVROLIGA: Fenerbahče slomio Olimpiju u Istanbulu, Žalgirisu pripala drama protiv Reala
Fenerbahče
EvroligaPRVAK EVROPE SRUŠIO LIDERA EVROLIGE: Košarkaši Fenerbahčea pobedili Hapoel
profimedia-1052264793.jpg
KošarkaGUDURIĆ ODIGRAO ZA VEČITE: Fenerbahče okrenuo Žalgiris i upisao važan trijumf
profimedia-0948037334.jpg

Zagrevanje fudbalera Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković