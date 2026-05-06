Imaće turski predstavnik i drugu meč loptu u Litvaniji, ali će sada sledeći duel definitivno dočekati u mnogo drugačijem raspoloženju, s obzirom da je mogao uveliko da overi plasman na F4.

Odigrali su odlično prvo poluvreme izabranici Šarunasa Jasikevičusa, gde su u jednom periodu druge četvrtine imali maksimalnih +19, ali se trgao Žalgiris i uspeo je do kraja druge deonice da dođe na -7.

Vraćao se Žalgiris, ali iskusni tim Fenerbahčea nikako nije dozvoljavao domaćinu da izjednači ili preokrene.

Domaćin je poslednji nalet imao sredinom poslednjeg kvartala. Rajt je pogodio flouter i konačno Žalgirisu doneo izjednačenje (70:70) na četiri minuta pre kraja utakmice.

To je zapalilo celu dvoranu i Žalgiris je uspeo da povede i na kraju zabeleži važnu pobedu.

Najzaslužniji za to je fenomenalni Ažuplas Tubelis koji je ubacio čak 26 poena osvajaču Evrolige, a pratio ga je Najdžel Vilijams-Gos sa 18.

Kod Fenera bolji od ostalih Vejd Boldvin sa 16 i Tejlen Horton-Taker koji je ubacio poen manje.

Četvrti meč na programu je u petak od 19 časova takođe u Kaunasu.