Treći susret četvrtfinala Evrolige između Panatinaikosa i Valensije pretvorio se u pravi skandal nakon haotičnih scena koje su rezultirale isključenjem oba trenera.

Ergin Ataman i Pedro Martinez morali su da napuste teren pre završetka treće deonice zbog žestoke svađe pored aut-linije.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos

Verbalni sukob je brzo eskalirao i situacija je postala toliko napeta da je arbitar Damir Javor bio prinuđen da obojici pokaže put u svlačionicu.

Posebno burno je reagovao Ataman, koji je u naletu besa pokušao fizički da se obračuna sa Martinezom, ali je veći incident sprečio Matijas Lesor, koji je uspeo da zadrži i smiri svog trenera.

