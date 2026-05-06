Haos...
Evroliga
ATAMAN ŽELEO DA SE BIJE SA PROTIVNIČKIM TRENEROM! SKANDAL U EVROLIGI! Lesor razdvajao i sprečio haos, ove scene obilaze planetu! VIDEO
Treći susret četvrtfinala Evrolige između Panatinaikosa i Valensije pretvorio se u pravi skandal nakon haotičnih scena koje su rezultirale isključenjem oba trenera.
Ergin Ataman i Pedro Martinez morali su da napuste teren pre završetka treće deonice zbog žestoke svađe pored aut-linije.
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos
Verbalni sukob je brzo eskalirao i situacija je postala toliko napeta da je arbitar Damir Javor bio prinuđen da obojici pokaže put u svlačionicu.
Posebno burno je reagovao Ataman, koji je u naletu besa pokušao fizički da se obračuna sa Martinezom, ali je veći incident sprečio Matijas Lesor, koji je uspeo da zadrži i smiri svog trenera.
