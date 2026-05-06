Meč je obilovao tenzijama, a sve je počelo zanimljivom podrškom navijača za vlasnika tima Dimitrisa Janakopulosa, koji je zbog nedoličnog ponašanja suspendovan od strane Evrolige, kao i odlukom da domaćin svoje najvatrenije navijače stavi odmah iza klupa igrača, umesto na uobičajeno mesto.

Ni sam meč nije eskivirao tenzije, pre svega orkestrirane od strane Ergina Atamana, koji je u jednom trenutku nasrnuo na kolegu Pedra Martinesa, da bi obojica bili istovremeno isključeni.

Što se tiče utakmice, delovalo je da je Valensija posao rešila u prvom poluvremenu, koje je dobila sa +13.

U jednom trenutku je bilo čak 19 poena prednosti za goste i "zelenima" je pretilo pravo poniženje, ali su uspeli da se koliko-toliko vrate i da serijom od 7:0 na manje od tri minuta do kraja dođu do samo -5.

Ekipi iz Španije je "ušla voda u uši" u poslednja tri minuta – napadi su izgledali amaterski u najboljem slučaju, a odbrane nije bilo – međutim, PAO nije uspeo da otvori sijaset otvorenih šuteva i gosti su ipak nekako došli do trijumfa.

Najzaslužniji za pobedu Valensije bili su Branku Badio i Đan Montero sa 17 poena.

Kod Panatinaikosa bolji od ostalih Ti Džej Šorts sa 17 i Nikolas Rogavopulos koji je ubacio poen manje.