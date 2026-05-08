Slušaj vest

Košarkaški klub Dubai ozbiljno radi na dovođenju velikog trenerskog imena koje bi trebalo da vodi ambiciozni projekat u iz Emirata.

Prema informacijama portala "Basketball Sphere", glavna meta kluba iz Emirata je Pablo Laso, proslavljeni španski stručnjak koji trenutno sedi na klupi Anadolu Efesa.

1/5 Vidi galeriju Pablo Laso Foto: EPA-EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO, Printscreen, @starsport

Dubai iza sebe ima turbulentnu debitantsku sezonu u Evroligi. Iako je tim u završnici pokazao ozbiljan kvalitet, nije uspeo da izbori plej-in, zbog čega je ceh platio Jurica Golemac. Njega je do kraja sezone nasledio Aleksander Sekulić, ali je jasno da klub želi mnogo zvučnije ime za budućnost.

Poslednjih dana spekulisalo se da bi Dubai mogao da krene po Ćavija Paskvala, međutim, kako stvari stoje, ta opcija trenutno nije realna. Španski trener navodno planira veliku rekonstrukciju u Barseloni i fokusiran je na novi projekat u Kataloniji.

Zato su čelnici Dubaija pažnju preusmerili na Lasa, koji ima ugovor sa Efesom do 2027. godine, ali se sve glasnije priča da bi mogao da napusti klub već ovog leta.

Pored njega, u opticaju je i Ćus Mateo, pa se može reći da Dubai ozbiljno “češlja” bivši trenerski tandem Real Madrida.

Kurir sport/Basketball Sphere