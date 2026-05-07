Jedan od najboljih evroligaških košarkaša u ovoj sezoni je imao potez za TV špice.
EVROPA U NEVERICI ZBOG OVOG POTEZA JEDNOG OD NAJBOLJIH EVROLIGAŠKIH KOŠARKAŠA! Ukrao je loptu rivalu, a niko nije mogao da pomisli šta će da uradi sa njom
Žalgiris je, posle dva poraza u Istanbulu, u trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige pobedio Fenerbahče u prepunoj hali u Kaunasu.
Silvan Fransisko je postigao 12 poena, uz osam skokova, sedam skokova i dve ukradene lopte, a posebno se izdvaja zakucavanje koje je imao u prvom poluvremenu.
Fransisko, koji je ligaški deo sezone završio kao drugoplasirani u MVP trci, odmah iza osvajača Saše Vezenkova, ukrao je loptu i krenuo u kontru.
Silvan Fransisko Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Pred njim je bio 16 cm viši rival Tarik Biberović, ali to nije predstavljalo problem za beka Žalgirisa. Odlučno se zatrčao, poleteo prema košu i Biberovića stavio na poster. Snimci zakucavanja su postali popularni na društvenim mrežama gde su se pojavili brojni komentari.
Pogledajte kako je to izgledalo:
