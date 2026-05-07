Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tubelis je u utakmici protiv Fenerbahčea, u kojoj je njegova ekipa pobedila 81:78, zabeležio 26 poena, šest skokova, dve blokade i indeks korisnosti 31, najveći od svih igrača koji su igrali u trećim utakmicama četvrtfinalnih serija Evrolige.

Nakon Tubelisa, najveći indeks korisnosti od tih igrača zabeležio je košarkaš Hapoela Elajdža Brajant, koji je u pobedi nad Real Madridom 76:69 upisao 19 poena, devet skokova, tri asistencije i indeks korisnosti 28.

1/6 Vidi galeriju Fenerbahče - Žalgiris Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Potom slede plejmejker Monaka Metju Strazel sa 25 indeksnih poena i bek Olimpijakosa Evan Furnije sa 23 indeksna poena.

Na kraju liste su krilni centar Olimpijakosa Alek Piters i plejmejker Valensije Žan Montero sa po 21 indeksnim poenom.