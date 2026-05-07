ZA NJEGA NE POSTOJE ZAKONI! Novi ispad kontroverznog gazde Panatinaikosa: Ja sam platio moje slike, da sam hteo došao bih u arenu!
Kontroverzni Grk nije bio prisutan na trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige protiv Valensije, ali je obezbedio to da na svakoj stolici uoči početka bude njegova fotografija.
"Da sam hteo da budem u areni, bio bih tamo. ali ne želim da budem u centru pažnje. Neka bdue jasno: moje fotografije u OAKA areni su nešto što sam ja platio. Da sam želeo da idem tamo, otišao bih, ali ne ispod maske - to nisam ja. Nisam kukavica i ne kršim svoja obećanja nikome. Da sam hteo da sedim u hali sedeo bih na svom mestu. Održao sam reč. Očekujem to i od svih ostalih", rekao je Dimitris Janakopulos.
Panatinaikos je izgubio u trećem meču i sada ima prednost od 2:1 u seriji. Naredna utakmica će takođe biti odigrana u Atini.
"Nisam im potreban, ne trebam im tamo. Imam najbolji tim u Evropi. Pogledajte nas. Gledao sam utakmicu kao moja neodoljiva mačka. Da sam hteo da budem tamo, bio bih", poručio je Janakopulos.
Bonus video: