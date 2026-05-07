Košarkaši Hapoela od 20 časova u Botevgradu dočekuju Real u četvrtoj utakmici plej-of serije Evrolige.

Real vodi sa 2:1 i na korak je od plasmana na Fajnal-for. Međutim, Hapoel je dobio prethodni meč na, uslovno, domaćem terenu i želi da seriju ponovo vrati u Madrid.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, prvi meč plej-of serije Evrolige Foto: Gustavo Valientev / Xinhua News / Profimedia

Real je u Madridu slavio sa 86:82 i 102:75, da bi se Hapoel pre dva dana revanširao sa 76:69.

Hapoel je bolje otvorio utakmicu, ali je Real u finišu prve četvrtine stigao do preokreta i dobio prvu deonicu sa 23:21.

Real je u finišu prve četvrtine i početkom druge četvrtine napravio seriju 17:0 i stekao 15 poena prednosti - 21:36.

Real je trojkom Kampaca krunisao dobru igru u prvom poluvremenu i na pauzu otišao sa 10 poena viška - 36:46.