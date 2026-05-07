Pisalo se prethodnih nedelja da Asvel neće od sledeće sezone biti član Evrolige,ali sada stižu drugačije informacije.
EVROLIGA
ASVEL DONEO ODLUKU OKO EVROLIGE: Francuski klub prelomio...
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Naime klub iz Vilerbana je doneo odluku da ostane deo Evrolige do daljeg, prenose francuski mediji.
Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Pričalo se kako je Asvel naklonjeniji NBA Evropi, međutim, deluje da su odlučili u francuskom timu da ostanu na istom kursu.
Sada je sve na Evroligi da vidi kako će da odgovori na ovaj zahtev.
Podsetimo, Asvel je ovu sezonu završio na poslednjem mestu sa skorom od osam pobeda i čak 30 poraza.
Reaguj
Komentariši