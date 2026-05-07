Naime klub iz Vilerbana je doneo odluku da ostane deo Evrolige do daljeg, prenose francuski mediji.

Asvel - Crvena zvezda

Pričalo se kako je Asvel naklonjeniji NBA Evropi, međutim, deluje da su odlučili u francuskom timu da ostanu na istom kursu.

Sada je sve na Evroligi da vidi kako će da odgovori na ovaj zahtev.

Podsetimo, Asvel je ovu sezonu završio na poslednjem mestu sa skorom od osam pobeda i čak 30 poraza.