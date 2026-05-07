Panatinaikos je napravio dva brejka u Valensiji i očekivalo se da završi seriju na svom terenu u trećem meču.

Panatinaikos - Valensija treći meč plej-ofa Evrolige

Međutim Valensija je odgovorila u Atini i vratila jedan brejk.

Lesor ostaje miran i poručuje da nije važno gde će njegov tim overiti plasman dalje, naglašavajući da imaju dve prilike da ostvare jednu pobedu.

"Moramo da igramo jače, da odigramo bolju odbranu i pobedimo utakmicu. Imamo dve utakmice da ostvarimo jednu pobedu. To je sve. Potrebno je da dobijemo jedan meč, a sutra ćemo imati novu priliku. Moramo da uradimo ono što je potrebno i da pobedimo", rekao je Lesor.

"Da li će to biti ovde ili u Valensiji, nije važno. Samo moramo da pobedimo jednu utakmicu. Sledeća je najvažnija", dodao je on.

Govoreći o razlozima poraza u trećem susretu, Lesor je priznao da je rival bio odlučniji i agresivniji.

"Bili su fizički dominantniji od nas. Igrali su sa više žara, sa više energije i gladi za pobedom. Možda smo se mi zadovoljili time što smo dobili prve dve utakmice protiv Valensije. Ne znam, ali to je suština", objasnio je Lesor.

Četvrta utakmica između Panatinaikosa i Valensije igra se u petak u Atini a grčki tim ima priliku da pred svojim navijačima završi seriju, u kojoj trenutno vodi sa 2:1.