ĐUROVIĆ ŽESTOKO UDARIO NA POTENCIJALNO POJAČANJE CRVENE ZVEZDE! Reči legendarnog trenera odjekuju: "Videli smo ga... Nije mi bolji od Mekintajera!"
Prema pisanju medija, Crvena zvezda će u narednu sezonu na poziciji plejmekera ući sa Krisom Džonsom, aktuelnim igračem Hapoela.
Kris Džons bi trebalo da zameni Kodija Milera-Mekintajera, koji ide u Olimpijakos.
Vlade Đurović, analitičar TV Arena sport, nije preterano oduševljen takvom idejom.
Posle poraza Hapoela od Reala i ispadanja iz Evrolige, Đurović je rekao.
"Malo da popričamo i o tome. Spominje se da je Kris Džouns možda zamena za Mekintajera koji ide u Olimpijakos verovatno. Videli smo ga sada, ne znam kakvo je vaše mišljenje. Ne mogu da dam određen sud. Onako, što sam video u sezoni, nije bolji od Kodija uopšte".
Džons je na utakmici u Bugarskoj postigao devet poena. Tokom sezone je u Evroligi prosečno beležio 10 poena, 4,2 asistencije i 2 skoka.