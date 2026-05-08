Prema pisanju medija, Crvena zvezda će u narednu sezonu na poziciji plejmekera ući sa Krisom Džonsom, aktuelnim igračem Hapoela.

Kris Džons bi trebalo da zameni Kodija Milera-Mekintajera, koji ide u Olimpijakos.

Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

Vlade Đurović, analitičar TV Arena sport, nije preterano oduševljen takvom idejom.

Posle poraza Hapoela od Reala i ispadanja iz Evrolige, Đurović je rekao.

"Malo da popričamo i o tome. Spominje se da je Kris Džouns možda zamena za Mekintajera koji ide u Olimpijakos verovatno. Videli smo ga sada, ne znam kakvo je vaše mišljenje. Ne mogu da dam određen sud. Onako, što sam video u sezoni, nije bolji od Kodija uopšte".

Džons je na utakmici u Bugarskoj postigao devet poena. Tokom sezone je u Evroligi prosečno beležio 10 poena, 4,2 asistencije i 2 skoka.

