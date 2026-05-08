Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Hapoel iz Tel Aviva u četvrtak je završio takmičenje u Evroligi.

Izraelski tim je izgubio od Reala u Bugarskoj u četvrtoj utakmici plej-of serije.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

Nije prošlo dugo vremena, a mediji iz Izraela su krenuli sa spekulacijama oko tima za narednu sezonu.

Portal Walla je objavio da sigurno ostaje Vasa Micić, uz komentar, "uprkos njegovoj ne baš sjajnoj sezoni".

Takođe, ugovore za narednu sezonu imaju Elajdža Brajant i Antonio Blejkni, a na produženje su pristali Den Oturu i Tai Odijasi. Takođe, Tajler Enis i naredne godine će nositi "crveni" dres.

Međutim, glavno pitanje je sudbina Krisa Džonsa.

Kako piše izraelski portal, Džons ima visoku finansijsku ponudu od Crvene zvezde. Hapoel bi želeo da on ostane, ali ne sa platom koju srpski tim trenutno nudi.

Takođe, na izlaznim vratima su Kolin Malkolm, Levi Rendolf i Kesler Edvards. Takođe i Jam Madar i Džonatan Motli idu iz kluba.

Još jedan znak pitanja je status Vejnrajta.