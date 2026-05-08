Vasilije Micić i naredne sezone biće član Hapoela iz Tel Aviva.

Hapoel je ispao u plej-ofu Evorlige od Real Madrida, ali će najplaćeniji igrač lige ostati u timu sa kojim je prošle godine potpisao višegodišnji ugovor.

Portal Walla sport odmah posle eliminacije od Reala saznao je da srpski reprezentativac ostaje u Hapoelu.

Vasilije Micić

Elajdža Brajant je nedavno produžio saradnju sa Hapoelom, a očekuje se da to uskoro učine Den Oturu i Tai Odijase. Plan je da ostane i Kris Džons, koji je želja Crvene zvezde, kao i Iš Vejnrajt.

Na izlaznim vratima su Džonatan Motli i Jam Madar, koji ima neke opcije na stolu.

