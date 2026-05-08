Slušaj vest

Američki bek Dvejn Vašington iza sebe ima veoma uspešnu sezonu - postavio je rekord ABA lige sa 48 poena na jednoj utakmici, završio kao najbolji strelac regionalnog takmičenja u sezoni 2025/26, a bio je i najefikasniji igrač Partizana u Evroligi.

Njegove partije izazvale su različite reakcije među navijačima crno-belih kada je reč o mogućem ostanku u klubu, posebno jer mu ugovor ističe ovog leta. Vašington je po povratku na teren izjavio da će odluku o nastavku karijere doneti tokom leta, pošto će prvi put imati status slobodnog igrača u Evropi.

Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Za Vašingtona postoji određeno interesovanje milanske Olimpije, gde ga vide kao potencijalnu zamenu za Armonija Bruksa. O tome je pisao i italijanski "Sportando".

Vašington je drugu sezonu vezan za Partizan, iako je tokom prve imao epizodu u Šarlotu pre povratka u Humsku. Ove takmičarske godine izrastao je u glavnog poentera ekipe, sa prosekom od 14,9 poena u Evroligi, uz 37,7 odsto uspešnosti u šutu za tri poena kroz 23 odigrane utakmice.

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ - PRIŽMIĆ: Novak se vraća na teren, ali ko zna kad... Potpuni HAOS u Rimu!
Novak Đoković
FudbalČELNICI CRVENE ZVEZDE UPISALI SE U KNJIGU ŽALOSTI: Odata počast velikom Vladimiru Cvetkoviću
Zvezdan Terzić
TenisOVO JE NAJVAŽNIJA ZEMLJA U ISTORIJI ČOVEČANSTVA: Novak Đoković emotivno... Birao je reči...
profimedia0867017894.jpg
FudbalOGROMAN SKANDAL DRMA PREMIJERLIGAŠA - FUDBALER SE DOPISIVAO SA MALOLETNOM DEVOJKOM, ISPLIVALE PREPISKE! Klub odmah reagovao i SUSPENDOVAO igrača!
Đorđe Petrović, Bornmut, Arsenal, Premijer liga

BONUS VIDEO:

Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa Izvor: Arena Sport