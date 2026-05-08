Američki bek Dvejn Vašington iza sebe ima veoma uspešnu sezonu - postavio je rekord ABA lige sa 48 poena na jednoj utakmici, završio kao najbolji strelac regionalnog takmičenja u sezoni 2025/26, a bio je i najefikasniji igrač Partizana u Evroligi.

Njegove partije izazvale su različite reakcije među navijačima crno-belih kada je reč o mogućem ostanku u klubu, posebno jer mu ugovor ističe ovog leta. Vašington je po povratku na teren izjavio da će odluku o nastavku karijere doneti tokom leta, pošto će prvi put imati status slobodnog igrača u Evropi.

Dvejn Vašington

Za Vašingtona postoji određeno interesovanje milanske Olimpije, gde ga vide kao potencijalnu zamenu za Armonija Bruksa. O tome je pisao i italijanski "Sportando".

Vašington je drugu sezonu vezan za Partizan, iako je tokom prve imao epizodu u Šarlotu pre povratka u Humsku. Ove takmičarske godine izrastao je u glavnog poentera ekipe, sa prosekom od 14,9 poena u Evroligi, uz 37,7 odsto uspešnosti u šutu za tri poena kroz 23 odigrane utakmice.

