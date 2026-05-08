Evroliga je oborila sve rekorde TV gledanosti, dostigavši 508 miliona gledalaca i 1,4 milijarde pregleda na društvenim mrežama.
OBORENI SVI REKORDI! Oglasila se Evrolige i objavila tačne brojke!
Košarkaška Evroliga saopštila je danas da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti.
Dodaje se da je, pokrenuto sve većim globalnim interesovanjem i dubljom vezom navijača, takmičenje dostiglo neviđene visine, prevazilazeći 508 miliona ukupne TV publike, prvi put premašivši 1,4 milijarde pregleda video-snimaka na društvenim mrežama i dočekavši preko 3,25 miliona gledalaca na arenama.
Evroliga, četvrtak, 9. april Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia
Ističe se zatim da je televizijska publika lige pokazala snažan i kontinuiran rast tokom uvodnog dela regularne sezone. Tokom prvih 25 kola, globalna TV gledanost dostigla je 122,8 miliona (uživo i sa zakašnjenjem), što predstavlja povećanje od 82 odsto u poređenju sa istim periodom prošle sezone.
