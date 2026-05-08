PANATINAIKOS IMA DRUGU MEČ LOPTU, VALENSIJA ŽELI NOSI ŠOK: Španci uraganski započeli meč
Potpuno neobičnu seriju plej-ofa Evrolige igraju Panatinaikos i Valensija.
U prve tri utakmice domaćin nije okusio slast pobede.
Panatinaikos je slavio u prve dve utakmice u Valensiji, a onda su se Španci revanširali u Atini.
Valensija je i u ligaškom delu savladala Panatinaikos kao gost, pa je pitanje da li će treća sreća biti naklonjena Grcima.
Panatinaikos bi u slučaju trijumfa dopunio listu učesnika Fajnal-fora, koji se igra upravo u njegovoj dvorani u OAKA centru.
Valensija bi novim trijumfom prenela seriju u Španiju i pokušala na svom terenu da se izbori za povratak u Atinu.
Valensija je, kao i u trećoj utakmici, bolje otvorila meč. Poveli su gosti sa 11:4, imali i deset poena viška, a u poslednji minut su ušli sa devet poena razlike - 24:15, a do isteka su psotigli još dva poena za visokih 15:26.