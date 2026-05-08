Vest koja se pojavila, gde se navodi da Olimpija Milano želi aktulnog košarkaša Partizana Dvejna Vašingtona, zantrigarala je sve navijače crno-belih.

Danima unazad se spekuliše o sudbini Vašingtona u Partizanu, kome na leto ističe saradnja sa crno-belima - međutim, još nije poznato da li će čelni ljudi kluba iz Humske ponudi novi ugovor jednom od najefikasnijih evroligaških bekova.

Dvejn Vašington

I dok traje saga oko njegove sudbine, Vašington se na svom Instagram nalogu oglasio storijem.

Naime, on je postavio svoju fotografiju u dresu Partizana, uz pesmu "Heavy on my heart", ilu u prevodu "Teško mi je na srcu".

Oglasio se Dvejn Vašington Foto: Printscreen/Instagram/dwizjr

