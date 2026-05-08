Slušaj vest

Teško je zamisliti dosadnu utakmicu košarkaša Panatinaikosa.

Ako i rezultat na terenu nije toliko zanimljiv, onda se za to pobrine gazda "Zelenih" Dimitris Janakopulos.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Takav slučaj je i tokom plej-of serije Evrolige protiv Valensije.

Prebogati vlasnik kluba iz severnog dela Atine suspendovan je tri utakmice zbog nedela na drugoj utakmici u Valensiji.

Janakopulos je tada prekršio restriktivni prostor, zbog čega će iz džepa morati da izvadi i 10.000 evra.

Na trećoj utakmici serije, a prvoj u Atini, na svim sedištima je bio poster sa njegovim likom.

Komentarisanjem ovog slučaja bavili su se mnogi, a sada se javio i predsednik CSKA iz Moskve, Andrej Vatutin.

Rus je stao u odbranu Janakopulosa.

"Mislim da je Evroliga malo preterala sa kaznom koju je izrekla vlasniku Panatinaikosa Dimitrisu Janakopulosu. Svi veoma dobro znamo njegovo ekscentrično ponašanje, ali zabrana prisustva na naredne tri utakmice tima i dalje deluje nesrazmerno u odnosu na incident u Valensiji", poručio je Vatutin.

Panatinaikos od 20.15 večeras dočekuje Valensiju u čevrtoj utakmici. U slučaju pobede, plasiraće se na Fajnal-for koji se igra u njegovoj dvorani. To će značiti i da Janakopulos neće moći da prisustvuje polufinalnom meču protiv Reala.

Ukoliko Valensija pobedi, serija se seli u Španiju, a Janakopulos će tada odraditi suspenziju.