Džejms Naneli je tokom karijere dva puta radio sa Željkom Obradovićem i sa njim ostvario velike uspehe - prvo u Fenerbahčeu, a potom i u Partizanu.

Gostujući u emisiji "Na ivici terena", iskusni košarkaš govorio je o saradnji sa proslavljenim stručnjakom:

- Željko zaslužuje ogromno poštovanje kao trener. Verovatno je najbolji trener kog je evropska košarka ikada imala, a sigurno jedan od najboljih i na svetskom nivou. Njegovo razumevanje igre je neverovatno i potpuno drugačije od svega što sam video kod drugih trenera. Radio sam sa raznim stručnjacima, ali njegov pristup je poseban. Njegova veličina kao trenera ne može da se ospori. Kada igraš za njega, moraš stalno da budeš maksimalno fokusiran i spreman za nadmetanje na svakom treningu. Kod njega nema opuštanja ni lakih dana. Potrebno je da svakodnevno daješ maksimum i radiš ono što se od tebe traži. Kada ekipa počne da funkcioniše kako treba, sve postaje uživanje jer unapred znaš gde će lopta završiti, ko će ostati sam i kako će se akcija razviti nekoliko poteza unapred.

Kada je reč o Obradovićevom odlasku iz Partizana, Naneli nije želeo previše da ulazi u detalje. I ranije je isticao da ne voli da komentariše stvari dok ne zna celu pozadinu priče, ali je ovog puta ipak izneo svoje mišljenje.

- Iskreno, nisam bio preterano iznenađen. Situacija je bila veoma teška. Znam koliko emotivno proživljava i pobede i poraze. Verujem da mu je sav taj pritisak uticao i na zdravlje, jer je čovek koji istinski živi za košarku. Porazi mu veoma teško padaju. Možda je za njega najbolje što se povukao iz cele priče. Ako je atmosfera zaista bila toliko loša i toksična kao što su mediji pisali, onda je najvažnije da je sačuvao svoje zdravlje - podvukao je Naneli.

