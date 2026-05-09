Košarkaši Panatinaikosa su imali veliku prednost u četvrtfinalnoj seriji Evrolige protiv Valensije. Pobedili su prve dve utakmice kao gost, a onda nisu iskoristili dve meč lopte pred krcatim tribinama OAKA arene u Atini.

U četvrtoj utakmici serije, odnosno drugoj koja je odigrana u prestonici Grčke Valensija je pobedila rezultatom 89:86 i tako je, posle katastrofalnog starta serije i dva poraza kod kuće, obezbedila igranje majstorice.

Četvrta utakmica je donela puno drame i neizvesnosti, a najvažniji za pobedu španskog tima je bio Žan Montero koji je utakmicu završio sa neverovatnim indeksom korisnosti 45. On je postigao 29 poena, uz sedam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte. Montereo je pogodio pet od šest šuteva za dva poena, a četiri od šest za tri poena, kao i svih sedam slobodnih bacanja.