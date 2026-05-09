Slušaj vest

Ekipa Valensije je pobrala sve simpatije košarkaške javnosti od početka ove sezone Evrolige u koju se vratila posle jednogodišnjeg ''resetovanja'' u Evrokupu.

Tim trenera Pedra Martineza je ligaški deo sezone završio na drugom mestu, zatim je u četvrtfinalu plej-ofa naleteo na ''minu'' u vidu Panatinaikosa, jednog od najvećih favorita za osvajanje titule u Evroligi.

Posle dva poraza na svom terenu, izgledalo je da se Valensijina ovosezonska bajka polako privodi kraju, ali ovaj tim je pokazao šampionski mentalitet - da je najbolji kada je najteže i uspeo je da Atinjanima uzvrati istom merom u ''vreloj'' OAKA areni i da izbori majstoricu koja je na programu 13. maja u 21 čas u ''Roiđ areni''.

Valensija je četvrti meč u ovoj seriji dobila sa 89:86 posle velike borbe, a trener Pedro Martinez je novinarima na pres konferenciji stavio do znanja da neće odgovarati na pitanja o tenzijama na relaciji sa trenerom Panatinaikosa Erginom Atamanom.

''Nema tu šta da se kaže, on radi svoj posao, a ja svoj. Imam najveće poštovanje prema njemu kao profesionalcu i kao osobi, nisam neko ko će ga osuđivati'', poručio je Martinez.

1/5 Vidi galeriju Pedro Martinez Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naravno, imao je mnogo razloga da opširno govori o svom sjajnom timu, ali je najpre izrazio poštovanje prema velikom protivniku.

''Veoma smo srećni, ali moramo malo da ublažimo očekivanja. Jednostavno rečeno, ono što smo dobili je šansa za petu utakmicu. Nismo obezbedili mesto u plej-ofu. Lako je imati poštovanje prema Panatinaikosu, prema načinu na koji igraju i njihovim igračima. Ne mislim da bismo pobedili u seriji samo zato što igramo kod kuće, moraćemo da igramo veoma dobro. Mislim da u ovoj seriji nema favorita. Biće to istorijska utakmica za nas kod kuće, ali pogledajte istoriju ovog kluba i ona je legendarna. Daleko smo iza njih, mnogo skromniji i moramo imati najveće poštovanje prema njima'', rekao je Martinez.

Pohvalio je i navijače Panatinaikosa u OAKA areni.

''Privilegija je igrati u ovoj atmosferi i nadam se da će biti isto u Valensiji sa našim navijačima''.

Svoje igrače mogao je samo da pohvali zbog načina na koji su izborili majstoricu.

''Mislim da je bila veoma tesna utakmica i oba tima su imala svoje šanse. Danas smo zadovoljniji, ali Panatinaikos je odigrao sjajnu utakmicu, sa odličnom odbranom koja nam nije dozvolila da igramo svojim tempom. Drugo poluvreme je bilo teško, to je bio trenutak koji je pokazao karakter igrača. Bilo je teško, ali imali smo igrače sa odličnim mentalitetom - Darijus Tompson, Haime Pradilja, Kameron Tejlor... svi su pravili pobedničke akcije. Imam fantastičan tim. Posle dva poraza, rekao sam im da sam ponosan na njihov mentalitet. Mislim da smo igrali veoma dobro, ali su oni igrali bolje u poslednjim minutima. Ne želim danas ništa više da kažem samo zato što smo pobedili. Imaju isti pobednički mentalitet bez obzira da li pobeđuju ili gube'', zaključio je Martinez.

Bonus video: