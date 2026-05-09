Fenerbahče, aktuelni prvak Evrolige je pobedio Žalgiris u Kaunasu u četvrtoj utakmici četvrtfinala rezultatom 94:90.

Turski tim je do trijumfa stigao nakon velike drame i produžetka.

Najbolji u ekipi Fenerbaheča su bili Kem Birči sa 21 poenom i 13 skokova i Tejlen Horton-Taker sa 21 poenom, šest skokova i tri asistencije.

U poraženom sastavu se istakao sjajni Silvan Fransisko sa 23 poena i 11 asistencija.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Zakucavanje Džordana Nvore