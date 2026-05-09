Košarkaši Fenerbahčea su obezbedili plasman na fajnal-for turnir Evrolige.
PREKO OZBILJNE DRAME I PRODUŽETKA DO FAJNAL-FORA EVROLIGE! Pogledajte kako je Fenerbahče "preživeo" Kaunas i stigao do velike pobede
Fenerbahče, aktuelni prvak Evrolige je pobedio Žalgiris u Kaunasu u četvrtoj utakmici četvrtfinala rezultatom 94:90.
Turski tim je do trijumfa stigao nakon velike drame i produžetka.
Najbolji u ekipi Fenerbaheča su bili Kem Birči sa 21 poenom i 13 skokova i Tejlen Horton-Taker sa 21 poenom, šest skokova i tri asistencije.
U poraženom sastavu se istakao sjajni Silvan Fransisko sa 23 poena i 11 asistencija.
